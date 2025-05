Flamengo visa valorização de Rossi e projeta renovação com goleiro

O Flamengo projeta uma valorização no contrato do goleiro Rossi, um dos destaques da equipe nesta temporada.

Apesar do goleiro argentino ter contrato até o final de 2027, o Rubro-Negro entende a importância de Rossi para o futuro do clube. A intenção é ampliar o tempo do vínculo e salário com o atleta, tendo em vista que o contrato em vigência foi feito ainda na última gestão e clubes do exterior já têm sondado a situação do jogador.

Antes de renovar com Rossi, o Flamengo tem outras prioridades em seu elenco para resolver, como o contrato com o lateral-direito Varela, que vai até o fim de 2025. A diretoria do clube carioca trata com 'urgência' a permanência do uruguaio, mas quer em breve avançar nas conversas com o goleiro.