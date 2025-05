Defesa de Augusto Melo faz exigências para reunião do impeachment; confira

A defesa de Augusto Melo também aponta que alguns conselheiros que participaram da votação do impeachment no dia 20 de janeiro se encontram inadimplentes com o clube, por entanto, não estariam aptos a participar do pleito. Além disso, Ricardo Cury solicita a lista dos conselheiros que poderão participar da votação na próxima segunda.

Por fim, Ricardo Cury pede para que Romeu Tuma Jr. explique publicamente as todas as razões de acusação do processo: "Não pode haver condenação sem provas!", diz a defesa.

Participarão da votação os 300 membros do Conselho Deliberativo, sendo 200 trienais e 100 vitalícios. Caso uma maioria simples dos presentes na votação for favorável ao impeachment, Augusto será imediatamente afastado do cargo.

Na quinta-feira (22), o presidente do Corinthians, Augusto Melo foi indiciado pelos crimes de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa no inquérito que apura irregularidades no contrato entre o clube e a casa de apostas Vai de Bet.

Também foram citados no indiciamento o ex-diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano; o antigo superintendente de marketing corintiano, Sérgio Moura; e Alex Cassundé, dono da empresa responsável pela intermediação do contrato com a VaideBet.