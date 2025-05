SPFC: herói da Liberta, Lucca tem multa de R$ 500 milhões em novo contrato

O novo contrato do atacante Lucca com o São Paulo, até 2028, prevê uma maior valorização do projeto para o jogador, incluindo a 'defesa' contra interesse de clubes europeus.

Isso porque a multa rescisória para clubes do exterior é de 80 milhões de euros (R$ 508 milhões, na cotação atual). Já para times do mercado nacional é baseada a partir de seu novo salário. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL. Clubes da Inglaterra e outras ligas europeias monitoram de perto a joia de Cotia de 17 anos.

As negociações pelo novo contrato iniciaram antes mesmo do gol salvador de Lucca na Libertadores contra o Libertad, que garantiu a classificação antecipada do tricolor para as oitavas de final da competição. O vínculo anterior do jovem com o time paulista iria até o meio de 2026, e a partir de janeiro já estaria apto para assinar um pré-contrato.