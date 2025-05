São Paulo encaminha renovação de contrato com Pablo Maia até 2029

A diretoria do Tricolor avançou nas tratativas durante o período em que o jogador se recuperava de lesão no tornozelo. O movimento é similar ao feito com o também volante Alisson, ambos identificados com o time e com sinal de confiança no trabalho.

Promovido ao time profissional em 2021, Pablo Maia soma 149 jogos, sete gols e quatro assistências pelo São Paulo. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira e atuou nos amistosos contra Inglaterra e Espanha em março de 2024.