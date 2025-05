Roma faz consulta por Lucas Perri, mas Lyon pede R$ 190 milhões

A Roma fez nos últimos dias uma primeira consulta na tentativa de abrir conversas mais concretas com o Lyon para avançar com a contratação do goleiro Lucas Perri.

Inicialmente, o clube francês avisou que deseja cerca de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões, na cotação atual) para negociar em definitivo o jogador brasileiro.

Os italianos consideram o valor elevado, mas ainda estão avaliando o cenário para eventualmente apresentarem uma proposta oficial pelo ex-camisa 12 do Botafogo.