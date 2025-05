Chelsea entra na 'briga' pelo goleiro Gabriel Brazão, do Santos

O Chelsea buscou informações sobre o goleiro Gabriel Brazão, do Santos.

O clube inglês fez uma sondagem nos últimos dias e avalia formalizar uma oferta na abertura da janela de transferências no meio do ano. Os Blues, no entanto, estão atrás na disputa com outros clubes europeus, que chegaram primeiro para contratar o arqueiro de 24 anos.

Porto, Galatasaray e clubes da Itália também já manifestaram interesse em Brazão e prometem fazer propostas em breve. O Santos, por sua vez, não deve facilitar nas negociações, apesar de saber da dificuldade que será de segurar o goleiro.