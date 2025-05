Ceará tem interesse na contratação de atacante procurado pelo Atlético-MG

O Ceará tem interesse na contratação do atacante Fabinho, do América-MG.

O Vozão fez contato nos últimos dias para entender condições de negócio, mas já soube que tem a concorrência do Necaxa, do México, pelo atleta. Fabinho tem vínculo com o Coelho até dezembro e a partir de julho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Fabinho esteve recentemente na mira do Atlético-MG. Em fevereiro, o Galo procurou o América para negociar a contratação do atacante, mas recuou após considerar elevada a pedida do rival mineiro.