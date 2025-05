Thiago Mendes entra em último mês de contrato e mira título com Al-Rayyan

Thiago Mendes está, atualmente, distante do São Paulo. A questão financeira pesa contra o Tricolor do Morumbis, que avalia outras opções para a posição.

Thiago saiu jogando como titular, com direito a "arte especial" celebrando seu retorno no Instagram oficial do clube, e deixou o gramado aos 67 minutos, com o time já em vantagem de dois gols no placar.

O Al Rayyan enfrentará na decisão o vencedor de Al-Gharafa e Umm-Salal, que se enfrentam nesta segunda-feira (19).