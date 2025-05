Roma e Como buscam informações sobre o zagueiro Joaquim, ex-Santos

Um dos destaques do Tigres, do México, o zagueiro Joaquim entrou no radar de Roma e Como, ambos da Itália, para a próxima janela.

As equipes fizeram consultas pela situação do defensor e enxergam o brasileiro com potencial para atuar na Itália. Até o momento, não foram formalizas ofertas pelo jogador. Além da Itália, equipes de outras ligas do exterior também fizeram sondagens.

Apesar do Tigres estar vivendo um momento de baixa na temporada, Joaquim segue como um dos melhores defensor da liga. Desde que chegou ao clube, ele é o jogador com mais desarmes, interceptações e tem dois gols em 41 partidas.