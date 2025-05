Bruno Guimarães pode ser próximo jogador da seleção a ir para Arábia

Apesar de ser ídolo e capitão do Newcastle, Bruno Guimarães está aberto a ouvir as propostas porque sabe que o mercado árabe é financeiramente atraente. No entanto, tende a priorizar uma permanência no futebol europeu. Em março, o brasileiro foi campeão da Copa da Liga Inglesa pelos Magpies após um jejum de 70 anos sem título.

O futebol saudita olha com atenção para grandes astros brasileiros. Bento, por exemplo, é um dos astros do Al-Nassr e titular da Amarelinha. Raphinha foi outro jogador tentado com números astronômicos dos árabes, mas recusou para seguir no Barcelona.