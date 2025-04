Wesley se mostra contrário ao VAR no futebol brasileiro: 'Quebra o jogo'

A aversão ao árbitro de vídeo pode ser justificada também por um episódio que o ex-jogador viveu enquanto ainda atuava. Enquanto defendia o CRB, Wesley se sentiu prejudicado em um lance no qual afirma que sua mão estava colada ao corpo, mas a infração foi marcada.

"Cheguei a jogar com VAR. Fui jogar contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, e um lance que estava com a mão no rosto, levei uma bolada e o juiz marcou falta. É a modernidade, a gente tem que procurar se adaptar. Se está ali, tem que usar."

