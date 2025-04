Sampaoli recusa proposta do Santos após 'análise profunda' do clube

Jorge Sampaoli recusou oficialmente uma proposta para se tornar o novo técnico do Santos.

O treinador argentino e sua comitiva estiveram reunidos durante toda terça-feira (15) e, após uma análise profunda assistindo jogos, elenco e tendo o conhecimento dos bastidores, optou por não aceitar o convite do Peixe por acreditar que não era o momento certo.

A coletiva do CEO do Santos, Pedro Martins, não teve influência direta na decisão de Sampaoli. O treinador viu muitas carências no clube e entendeu que não teria tempo hábil para uma grande mudança.