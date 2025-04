Corinthians busca avançar pela renovação de contrato com Gustavo Henrique

O Corinthians tem intenção de avançar nas conversas para renovar o contrato do zagueiro Gustavo Henrique, que tem vínculo com o clube apenas até dezembro deste ano.

O Timão aguarda a volta de um dos empresários do jogador de 32 anos à São Paulo para marcar uma reunião, que deverá acontecer entre o fim deste mês e o começo de maio. O clube paulista mantém otimismo por um acordo.

Com contrato até o final do ano, Gustavo poderá a partir de julho assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A intenção da diretoria alvinegra é de não correr esse risco e prorrogar o vínculo com o zagueiro por pelo menos mais duas temporadas.