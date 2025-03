De Flaco López a De Paul: saiba os atletas que foram lançados por Zubeldía

Atualmente no rival Palmeiras, Flaco foi lançado no profissional quando Zubeldía comandava o Lanús. Todavia, uma mudança do técnico no estilo de jogo do atacante foi essencial para que evoluísse no futebol.

"O Flaco López, que está aqui no Palmeiras, é outro que estreou jogando comigo. Ele jogava de ponta ou de meio-campista. Um dia, falei com ele, antes de um treino, e perguntei qual posição ele queria jogar. Me disse que queria jogar de ponta ou de meio-campista, porque estava acostumado a jogar em um 4-3-3. Eu me assustei: 'Como? Ponta ou meia com 1,90m?', disse para ele jogar mais para frente. E aí, em pouco tempo, ele passou de ser um jogador que iam se livrar, para ser um jogador pelo qual pagaram 10 milhões de dólares".

Zubeldía, que prometeu utilizar mais os jovens de Cotia no restante de 2025, acredita que as crias terão sua chance. Mas se preocupa mais com fatores fora do campo do que no gramado, principalmente no foco dos mais novos.

"Eles vão ter a oportunidade. O que nós temos que rezar é que andem bem. Temos que rezar para protegê-los, que não se confundam com o entorno, que não pensem que já está tudo realizado. Me preocupo mais com isso do que em colocá-los para jogar", finalizou.

