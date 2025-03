'Sabe qual é o papel dele', diz Zubeldía sobre relação com Muricy no SPFC

Atual coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho é peça importante no trabalho da comissão técnica do clube. Responsável por auxiliar os treinadores e jogadores no que pode, o ídolo tricolor mantém boa relação com o técnico Luis Zubeldía, como este contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Muricy já declarou que não gosta de interferir no trabalho do técnico argentino, aconselhando mais com questões do clube, nada que se refira ao campo. E Zubeldía acredita que tal posicionamento é essencial para que ambos tenham boa convivência.

"O mais importante é que ele (Muricy) sabe qual é o seu papel e eu sei qual é o meu. E, às vezes, o papel de cada um converge em troca de pensamentos do que é melhor para o time. Ver coisas que são positivas ou negativas. E no meu caso, é o mesmo. De fazer alguma pergunta, seja a respeito de questões futebolísticas ou também com respeito a questões do que podemos incorporar, dependendo da parte do ano. Então, eu nunca tive problemas com essas questões. Muito pelo contrário, se eu vejo capacidade na pessoa que está próxima, eu tento aproveitar ao máximo, mas respeitando os papéis", afirmou Zubeldía ao Zona Mista.