Zubeldía revela ter um 'consultor' em arbitragem: 'Não sou inimigo deles'

O comandante tricolor relembra a partida contra o Atlético-MG em 2024, na qual o São Paulo perdeu por 2 a 1 com um gol em que a bola bateu na mão de Paulinho. Na ocasião, Zubeldía deu socos em placas de publicidade e explicou o lance de forma fervorosa na entrevista pós-jogo.

"Quando o Paulinho faz o gol, depois eu dou um soco na placa de publicidade. Não sei se você se lembra do lance, mas a bola pega na mão do Paulinho. Essa mão, eu já sabia que não podia ser gol por imediatez. Era uma mão de imediatez, um conceito que se aprendeu há pouco mas eu já tinha aprendido há um ano atrás. Essa mão significa que uma bola que pega na mão imediatamente antes do gol tinha que ser anulada".

O técnico argentino, então, pondera que suas reações não são apenas por implicância com a arbitragem, mas sim por saber os regulamentos.

"Naquele jogo, como eu sabia do regulamento, atuei daquela forma, batendo em tudo porque sabia que não era gol. Mas o VAR não viu essa mão de imediatez, não sei o que viram. Então, às vezes, minhas reações estão ligadas a essa preparação. Não é que eu me revolto apenas por revoltar, eu tenho uma teoria", finalizou.

