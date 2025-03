São Paulo acerta renovação de contrato com o meia Matheus Alves

O São Paulo acertou a renovação de contrato com o meia Matheus Alves, que estava na mira de clubes europeus.

A diretoria tricolor e o estafe do atleta chegaram a um acordo nesta sexta-feira e vão prolongar o vínculo do jovem até o final de 2028. As partes estão em via de assinatura para oficializar o novo acordo.

O meia tinha vínculo com o São Paulo até o dia 1º de janeiro de 2026, e a partir do meio deste ano já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Clubes da Alemanha, Espanha, França e Arábia Saudita fizeram contatos para demonstrar interesse no jovem, que foi incorporado no time principal após a conquista da Copinha e atuou em dois jogos.