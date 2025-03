Zubeldía prefere título a renovação no São Paulo: 'Meu sonho é ser campeão'

Perto de completar um ano à frente do São Paulo, Luis Zubeldía ainda não teve a oportunidade de levantar uma taça no comando do clube. Eliminado na semifinal do Paulistão, o técnico argentino terá o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores como chances de título em 2025. Com o sonho de ser campeão pelo Tricolor, Zubeldía pensa mais nas pessoas ao seu redor do que na própria glória, como afirmou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Hoje, meu sonho é ser campeão com o São Paulo. E diria que tenho essa vontade para poder ver as pessoas que conheci aqui felizes. Não é só para dizer que fui campeão. Sei que tem meu prestígio e de meu estafe, mas o que eu mais quero é ver as pessoas contentes. Minha esposa, minha família, mas também as pessoas da cozinha do clube, da imprensa, sem falar dos torcedores", afirmou o técnico.

Num clube com grandes treinadores em sua história, Zubeldía entende que os títulos são o resultado que os torcedores precisam para aprovar o trabalho. O técnico também destaca que todos os funcionários do clube dão o seu melhor para que os jogadores possam desempenhar.