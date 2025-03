Zubeldía rebate 'proteção' a Luciano: 'Quando não tem que jogar, não vai'

Há mais de quatro anos no São Paulo, Luciano é um dos jogadores mais identificados com a torcida do atual elenco tricolor. O camisa 10, no entanto, ainda divide opiniões quanto à sua permanência no time titular, fazendo com que muitos são-paulinos questionem o técnico Luis Zubeldía sobre o tema. O comandante, todavia, não vê Luciano intocável entre os 11 iniciais, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"O jogo mais importante do ano passado foi nas quartas de final da Libertadores contra o Botafogo e o Luciano foi banco nas duas partidas. Jogou o William Gomes, um garoto que tinha um monte de conceitos para melhorar. Nas quartas do Paulistão, contra o Novorizontino, ele também foi banco e não entrou. Contra o Palmeiras eu o coloquei porque sentia que aquela partida era para ele", afirmou Zubeldía ao Zona Mista.

O treinador são-paulino reconhece a importância do atacante, principalmente por sua liderança e tempo no clube, mas já avisou ao próprio que não conseguirá garanti-lo no time inicial sempre. Em 2025, dos 14 jogos do Tricolor, Luciano participou de dez, sendo titular em oito. Ele marcou três gols e distribuiu uma assistência.