Zubeldía nega rejeição à base do São Paulo e promete: 'Vão ter seu momento'

Em reta final de preparação para sua estreia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode ter o reforço de algumas promessas da base para o restante de 2025. Criticado pelo pouco aproveitamento das Crias de Cotia, o técnico Luis Zubeldía tem planos de usar mais jovens no elenco, principalmente após a conquista da Copinha em janeiro, como contou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL. O comandante argentino, no entanto, pede paciência para não queimar os jogadores antes da hora.

"Os garotos tiveram um destaque importante com a conquista da Copinha e dos outros títulos, eu acho que é um trabalho excelente. Todo o staff do juvenil, o treinador e os jogadores, estão fazendo um trabalho bárbaro. Mas eu, que estou no profissional, junto do meu staff, tenho que ter um pouco mais de cautela e paciência, controlar o tempo de cada área".