Botafogo acerta renovação de contrato com Savarino

O Botafogo acertou a renovação de contrato com o atacante venezuelano Jefferson Savarino

O novo vínculo do jogador 28 anos com o Glorioso será até o final de 2028. O anterior iria até o fim do próximo ano. Savarino receberá um aumento salarial e terá multa rescisória para o exterior de 20 milhões de dólares (R$ 113 milhões, na cotação atual).

Um dos principais nomes na conquista da Copa Libertadores e Brasileirão em 2024, Savarino é visto como peça-chave no elenco e a manutenção do seu contrato era uma das prioridades do clube carioca. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matheus Mandy e avançada pelo UOL.