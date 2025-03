Santos está otimista, mas não crê em renovação rápida com Neymar

Neymar não quer comprar o Santos, mas Neymar Pai poderia ser o grande elo entre o clube da Vila Belmiro e o investimento do exterior, provavelmente dos sauditas. O Peixe deve estimular o debate sobre SAF no Conselho Deliberativo e fazer as adequações no estatuto se julgar necessárias.

Em meio ao "laboratório" nesse contrato até 30 de junho, o Santos teme uma proposta de um grande clube europeu. O Peixe entende que só isso poderia tirar Neymar da Baixada Santista.

Neymar pensa na permanência no Santos ao menos até a próxima Copa do Mundo, mas balançaria com uma grande oportunidade na Europa, como no Barcelona. Até agora, porém, não houve nada nesse sentido. A ida para a MLS como Messi só teria chance de ocorrer depois da Copa.

O Peixe mantém diálogo aberto com Neymar e Neymar Pai e sempre fala do sonho da renovação, mas a direção sabe que a maior chance de viabilizar o craque por mais tempo em casa é evoluir como clube.

O Santos pretende anunciar as construções de uma nova arena e de um CT para a base em breve. Outro objetivo é conseguir mais reforços importantes na janela do meio do ano. Tudo isso colaboraria para renovar com Neymar.

Aos 33 anos, Neymar está feliz no Santos e em Santos, mas quer disputar títulos, se sentir em um clube maior e melhor e também abrir essas portas para Neymar Pai agir como empresário. A família entende que o Peixe precisa ser uma SAF, mas não há pressa. O planejamento é tornar o Santos mais estruturado para que a venda ocorra no momento certo e por um valor maior.