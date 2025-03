Matheus Alves recebe sondagens, mas prioriza renovação com o São Paulo

Sem espaço com o técnico Luís Zubeldía, o meia Matheus Alves, campeão da Copinha pelo São Paulo, entrou no radar de times europeus em meio a indefinição da renovação de contrato com o Tricolor.

Clubes da Alemanha, Espanha, França e Arábia Saudita fizeram contatos para demonstrar interesse no jovem, que foi incorporado no time principal após a conquista da Copinha e atuou em dois jogos. Matheus Alves tem contrato com o São Paulo até o dia 1º de janeiro de 2026 e prioriza uma renovação com o Tricolor, mas a falta de oportunidades faz com que o estafe do atleta adote cautela por um novo acordo.

O time do Morumbis fez uma primeira oferta, mas com valores considerados abaixo do esperado. Agora, os representantes do jovem preparam uma contraproposta para apresentar ao São Paulo. A ideia de ambas as partes seria um novo contrato até o fim de 2028.