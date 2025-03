Feyenoord faz oferta de empréstimo por joia do Athletico-PR

Destaque das categorias de base do Athletico, o meia Felipe Chiqueti, de 20 anos, tem chamado a atenção do mercado internacional e nacional e pode deixar o Furacão em breve.

Nos últimos dias, o jovem jogador recebeu ofertas clubes como Feyenoord, da Holanda, RFS, da Letônia, e Brusque, de Santa Catarina, todas por empréstimo com opção de compra visando o meio do ano. No Brasil, Operário e Volta Redonda, que vão disputar a Série B, também demonstraram interesse em contar com o atleta.

O Chiqueti é considerado uma joia da base do CAP há alguns anos, mas está sem espaço com o técnico Mauricio Barbieri e por conta disso pode ser emprestado. Em 2024, marcou 20 gols e deu 14 assistências em 50 jogos, além de ter conquistado o título da Copa Sul Sub-20.