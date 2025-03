Internacional faz consulta pelo lateral Mariano, do América-MG

Essa não é a primeira vez que o Inter procura Mariano. No início da temporada, quando o lateral-direito deixou o Atlético-MG após o fim do contrato, o Colorado sondou a sua situação, mas não avançou.

Mariano tem contrato até o final do ano com o América e é titular absoluto da equipe mineira. Ele fez história com a camisa do rival Galo, por onde atuou durante as últimas cinco temporadas.