Palmeiras sonda situação de lateral que ultrapassou marca de Romário no PSV

O Palmeiras sondou a situação do lateral-esquerdo Mauro Júnior, brasileiro que atua pelo PSV, da Holanda, e pode ficar livre no mercado no meio do ano.

O Verdão buscou informações sobre o jogador de 25 anos nas últimas semanas, mas até o momento não formalizou uma oferta. A diretoria do clube paulista conheceu condições de negócio e ainda avalia se avançará no interesse.

Mauro Júnior tem vínculo com o time holandês até junho e já pode assinar um pré-contrato. Em fevereiro, o lateral ultrapassou Romário e se tornou o segundo brasileiro com mais partidas pelo PSV, atrás apenas do goleiro Gomes. Ele está com 155 jogos.