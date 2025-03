Empresário de Yuri Alberto fala sobre dívidas do Corinthians: 'Mau pagador'

Agente renomado no meio do futebol, André Cury é um dos credores que mais tem dinheiro a receber do Corinthians. Empresário de destaques da equipe alvinegra, como Yuri Alberto e Ramón Díaz, Cury conseguiu, através da Justiça, bloquear as contas do Timão em janeiro de 2025, acusando o clube de fraude.

"Eles (Corinthians) são bons, eles desbloqueiam a conta. O problema que está acontecendo em muitos clubes é esse: eles estão mais estruturados na parte jurídica do que na parte desportiva. Os clubes fazem contratações que não podem e depois não conseguem fazer o pagamento. Nós somos parceiros do clube, vamos esperando até a hora que dá. Tem algumas dívidas que existem há quatro ou cinco anos, mas chega uma hora que você tem que cobrá-las", disse o empresário em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Cury, no entanto, não deixa as dívidas atrapalharem e segue fazendo negócios com o Corinthians, por exemplo, levando Yuri Alberto a custo zero ao clube. O agente também afirma manter boa relação com a gestão do time, alegando que questões políticas não interferem em seu relacionamento com o Timão.