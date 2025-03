Corinthians encaminha renovação de contrato com lateral Matheus Bidu

O Corinthians encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Matheus Bidu.

As partes alinharam um novo acordo, que ainda não foi assinado. O jogador de 25 anos deve renovar com o Timão por mais três anos. O vínculo atual do defensor é válido apenas até o final desta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Análise Fiel e confirmada pelo UOL.

Bidu ganhou a titularidade do Corinthians no início desta temporada, mas se tornou a segunda opção para a lateral-esquerda após a chegada de Angileri. A diretoria alvinegra vê o jogador como peça importante no elenco.