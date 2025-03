Flamengo e Gerson divergem sobre oferta de renovação; entenda empecilho

Flamengo e o meio-campista Gerson ainda não chegaram a um acordo pela renovação contratual e a 'novela' deve se prolongar.

A questão financeira continua sendo um dos principais empecilhos para sacramentar a negociação. As condições apresentadas pelo Rubro-Negro ainda estão longe do esperado pelo estafe do jogador, que possui um dos salários mais baixos entre os principais nomes do elenco.

Em relação ao tempo de contrato, as partes se aproximaram de um acordo. O atual vínculo de Gerson com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2027. Enquanto isso, o Flamengo segue pressionando o meia e seu estafe a darem uma resposta sobre as novas condições apresentadas.