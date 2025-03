Empresário revela que Luxemburgo impediu Palmeiras de dispensar Veiga

"Com o Mano Menezes, com o Felipão, ele ficava no elenco, mas nunca foi titular. No final de 2019, o Palmeiras avisou que não ia contar com o Veiga. [...] Pintou um empréstimo para os Emirados Árabes e eu só pedia para darem cinco jogos para ele. Chegaram a cogitar aquela troca pelo Jean Pyerre com o Grêmio".

Veiga acabou ficando no Palmeiras e virou um jogador essencial para o esquema do time, principalmente com a chegada do técnico português.

"Eu sempre briguei lá no Palmeiras que eles precisavam dar cinco jogos para o Veiga, jogando na posição dele. Colocavam de ponta-direita, lateral-esquerdo, ponta-esquerda, mas todo dia era essa conversa, para colocarem ele na posição que joga. [...] Eu sabia que os treinadores europeus gostavam do Veiga e quando o Abel chegou, colocou ele para jogar", completou o agente.

Com a permanência, Veiga se tornou multicampeão pelo Alviverde e é um dos ativos mais valiosos do clube, sendo frequentemente cobiçado pelo mercado internacional. Cury, nesse sentido, acredita que o jogador, que vai completar 30 anos em 2025, ainda tenha idade para atuar no futebol europeu. O empresário, inclusive, se prepara para receber ofertas pelo meio-campista e revela uma promessa do Palmeiras de venda em caso de uma proposta positiva na próxima janela.

"Ele recebe proposta toda janela. O Palmeiras sabe a importância do Raphael e, nesse sentido, sempre faz renovação e segura, sempre promete que vai deixá-lo sair na próxima janela e acaba não deixando. Inclusive temos essa promessa para julho, mas eu não sei se vão cumprir. [...] Ele gosta muito do Palmeiras, o fato de ser palmeirense ajuda para ficar. O Raphael também tem interesse em jogar uma Copa do Mundo e estando aqui, num clube protagonista, sabe que a chance de Seleção é maior", finalizou Cury.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar às quartas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube.