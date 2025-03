Vasco faz sondagem por volante que quase ficou tetraplégico após acidente

Campeão da Taça Rio com o Sampaio Corrêa-RJ, o volante Alexandre entrou no radar do Vasco para a sequência da temporada.

O Cruzmaltino sondou a situação do jogador de 23 anos, que foi um dos destaques da equipe do Sampaio na disputa do Campeonato Carioca. Além do Vasco, equipes da Série B estão interessadas em contratar o jogador.

Em janeiro do ano passado, Alexandre sofreu um acidente voltando para Saquarema, no Rio de Janeiro, após um jogo contra o Botafogo. Um carro acertou a moto que levava o jogador para casa. Ele fraturou coluna e correu risco de ficar tetraplégico. Durante alguns meses, o volante usou um colar cervical e voltou aos gramados em janeiro deste ano.