Atlético-MG prepara oferta por destaque do campeonato mineiro

O Atlético-MG tem negociações em andamento para contratar o atacante Fabinho, destaque do América-MG na campanha do vice estadual para o próprio Galo.

O Galo tem fortes concorrentes na disputa pelo jogador, mas foi quem mais avançou nas conversas até o momento e já prepara uma oferta. Para negociar Fabinho, o Coelho pede 1,8 milhão de dólares (R$ 10,3 milhões). O América busca manter 40% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual negociação. Ele tem vínculo até o final de 2025 e a partir do meio do ano já poderá assinar um pré-contrato.

Corinthians e Grêmio também sondaram a situação do atacante nos últimos dias para consultar valores e condições de negócio. O Vasco chegou a formalizar uma oferta recentemente, que foi recusada pela diretoria do Coelho.