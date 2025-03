Flamengo vê valorização de Wesley e projeta venda 'top 3' do clube

Barcelona e Liverpool são alguns dos clubes que já fizeram contatos e monitoram Wesley. Há dois anos, o clube catalão chegou a fazer uma oferta de empréstimo, mas o Flamengo recusou na época.

A boa relação da diretoria do Flamengo, na figura do diretor José Boto, e os representantes de Wesley faz com que as partes mantenham calma quanto às ofertas e analisem o melhor destino. Recentemente, o time carioca recusou uma oferta do Zenit, da Rússia.

O lateral-direito renovou com o Flamengo no ano passado até o fim de 2028.