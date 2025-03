Botafogo encaminha renovação de contrato com o volante Gregore

O Botafogo está próximo de selar a renovação de contrato com o volante Gregore, de 31 anos.

O Glorioso encaminhou a extensão do contrato com o jogador até o final de 2028. O vínculo atual vai até o fim do próximo ano. As partes buscam apenas ajustar um último detalhe, que seria a cláusula numa possível venda, para selar o acordo final.

Gregore vinha sendo cobiçado no mercado, despertando o interesse de clubes como Atlético-MG e Al-Rayyan, comandado por Artur Jorge. Ambos tiveram ofertas recusadas.