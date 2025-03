Vasco negocia empréstimo de volante sem espaço com Carille para o Cuiabá

Vasco e Cuiabá estão em negociações pelo empréstimo do volante Lucas Eduardo, capitão do time sub-20 do Cruzmaltino.

As conversas estão em estágio avançado para que o jovem seja repassado para o Dourado até o fim da Série B. O Philadelphia Union, dos Estados Unidos, também demonstrou interesse, mas ainda não formalizou uma oferta.

Sem espaço com o técnico Fábio Carille, Lucas Eduardo chegou a atuar em apenas uma partida neste campeonato carioca, no empate diante do Nova Iguaçu. Ele tem contrato até janeiro de 2027.