São Paulo prepara ofício à FPF para pedir áudios do VAR contra o Palmeiras

O São Paulo prepara um ofício para enviar à Federação Paulista de Futebol (FPF) pedindo os áudios do VAR e explicações da entidade sobre decisões da arbitragem no clássico contra o Palmeiras, nesta segunda-feira (10), pela semifinal do Paulistão.

O Tricolor do Morumbis se sente prejudicado com as decisões da arbitragem na partida, principalmente sobre o pênalti marcado em Vitor Roque, que selou o resultado do jogo. O São Paulo também vê falta de critério de Flavio Rodrigues de Souza em alguns lances, onde na visão do tricolor atletas do Palmeiras não foram punidos com cartões.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade após Vitor Roque cair na área ao tentar driblar Arboleda. A decisão do campo teve a aprovação do VAR, que não recomendou revisão. Raphael Veiga converteu a cobrança e abriu o placar.