RB Bragantino prepara oferta pelo zagueiro Naves, do Palmeiras

Naves deseja atuar com maior frequência e tem pedido espaço no time de Abel Ferreira, que nas últimas semanas trouxe Micael, que estava no Houston Dynamo, da MLS, e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG. Para a posição, o Verdão ainda conta com Murilo, Gustavo Gómez e o jovem Benedetti.

Naves, de 22 anos, está em sua terceira temporada entre os profissionais do Palmeiras, com 40 partidas. O contrato com o Verdão é válido até 31 de dezembro de 2028.