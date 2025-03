Fortaleza negocia a contratação do atacante Deyverson, do Atlético-MG

O Fortaleza tem negociações em andamento para contratar o atacante Deyverson, do Atlético-MG.

As conversas se iniciaram nos últimos dias e o Leão do Pici prepara uma oferta para apresentar ao centroavante de 33 anos, que tem contrato com o Galo até o final desta temporada.

O técnico Cuca já admitiu nos bastidores a possibilidade de Deyverson ser negociado, tanto que para o setor o Atlético-MG trouxe João Marcelo, jovem atacante que se destacou pelo Guarani neste Paulistão. A informação foi adiantada pelo Ge e confirmada pelo UOL.