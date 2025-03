Palmeiras suspende assinatura com Evangelista após alteração em exames

A contratação do meia Lucas Evangelista pelo Palmeiras está, por ora, suspensa. Durante as avaliações médicas do atleta para poder assinar o contrato, foi detectada uma pequena alteração em um dos exames da parte clínica.

Palmeiras e Red Bull Bragantino já têm um acordo pela negociação, mas o meia fará uma nova avaliação médica complementar nos próximos dias. Nos bastidores, o Verdão segue otimista em concretizar a contratação do jogador, mas resta o parecer médico sobre a condição do atleta.

O Verdão concordou em pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) por Lucas Evangelista, visto como uma peça para compor elenco e reforçar o meio de campo.