Após reclamação, presidente da Conmebol liga para Leila e promete punição

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, telefonou na tarde desta sexta-feira (7) para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e se comprometeu a adotar medidas rigorosas contra o Cerro Porteño, em razão dos ataques racistas dos torcedores do clube paraguaio contra os atletas do Sub-20 do Verdão, na quinta (6), pela Libertadores da categoria.

Após o jogo e na manhã desta sexta, Leila havia tentado, sem sucesso, falar com Domínguez por telefone e se queixou da postura do dirigente em entrevista coletiva concedida antes da apresentação do atacante Vitor Roque, na Academia de Futebol.