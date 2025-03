Neymar: Dorival planejou retorno do craque logo que assumiu a seleção

A chancela também passou por Celso Rezende, preparador físico da seleção brasileira. O profissional, acompanhado do fisiologista Guilherme Passos, foram ao CT Rei Pelé no dia 18 de fevereiro para acompanhar os números de Neymar e conversar com membros do estafe do Peixe sobre a condição física do atleta.

Na convocação desta quinta-feira (6), Dorival Jr enalteceu o desempenho de Neymar durante a recuperação da lesão e ressaltou a importância dele para a seleção.

Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar, o momento que ele vive, o processo de recuperação, mas também entendemos que a capacidade de um jogador como esse acaba sendo um condicionante para que ele possa superar toda situação que possa acontecer dentro da partida. Os próprios atletas já expressaram o que ele representa pro grupo, é a primeira oportunidade de ter ele à disposição.

Dorival Júnior, sobre Neymar

Maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais, com 79 gols em 128 partidas, Neymar tem sido peça-chave na boa campanha do Santos no Paulistão, que vai disputar a semifinal contra o Corinthians neste domingo (9). O camisa 10 soma três gols e três assistências em 10 partidas.