Internacional acerta contratação do zagueiro Juninho, ex-Palmeiras e Bahia

O Internacional acertou a contratação do zagueiro Juninho, ex-Palmeiras e Bahia e que estava há três anos no Midtjylland, da Dinamarca.

O Colorado pagará 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões, na cotação atual) pelo jogador de 30 anos. As partes iniciaram a troca de documentos e o defensor assinará nesta quinta-feira (26) por três temporadas com o time gaúcho, que corre para regularizá-lo antes do fechamento da janela de transferências, nesta sexta.

A contratação de Juninho foi um pedido do técnico Roger Machado, que trabalhou com o zagueiro no Palmeiras e Bahia. Ele era um dos líderes do elenco do Midtjylland, clube no qual se destacou nas últimas temporadas. As partes vinham negociando há semanas e chegaram a um acordo nesta quarta-feira.