Cuiabá cobra dívidas de Corinthians, Galo e Santos e detona órgão da CBF

Por exemplo, a atitude que incentiva o calote. Você procura um parcelamento, que nem o Santos teve aprovado no ano passado, que ele está pagando as dívidas dele que estavam na CNRD com prazo de seis anos, sem juros, só com a correção da inflação. E aí o que que acontece? Você pega um clube desse que deveria estar tendo uma responsabilidade financeira. E ele estava rebaixado na Série B e agora que voltou para a Série A e está fazendo contratações muito acima do que o orçamento dele permite. Então isso que a CNRD tá fazendo é um erro gigantesco que está incentivando o caloteiro

O presidente do Dourado também atualizou como estão as dívidas de outros clubes da Série A com o Cuiabá. O Corinthians negocia junto a CRND o valor da dívida por Raniele, contratado no fim de 2023, no qual atrasou parcelas do pagamento.

O Atlético deve, com juros e multas, aproximadamente, R$ 4 milhões ao Cuiabá pela contratação do atacante Deyverson. Mais recentemente, o Santos teve sua dívida exposta com o Dourado pela compra de Joaquim, que beira os R$ 11 milhões.

"O Corinthians está em negociação com a CNRD para aprovar o plano de pagamento coletivo. Então a nossa dívida vai ser incluída nesse plano. O Atlético-MG, eles não gostaram do vencimento antecipado das parcerias que o contrato previa, e aí eles preferem nos pagar pela CNRD, ainda não chegou nesse prazo do processo de pagamento. O Santos, as dívidas venceram agora nos últimos 15 dias, nós temos aí a promessa de que vão entrar em contato conosco para pagar. Mas eu acho muito difícil o Santos pagar alguma coisa com o tanto que eles estão gastando"

Confira outros trechos da entrevista do UOL com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

Decisões do CRND tem beneficiado certos clubes e prejudicado outros?