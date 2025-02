Vitor Roque: Barcelona usa caso de ex-Palmeiras para tentar destravar venda

O Palmeiras aguarda o desdobramento da negociação entre Barcelona, Betis e a La Liga para poder destravar e concluir a contratação do atacante Vitor Roque.

Nos bastidores, o clube catalão trava uma 'guerra' judicial na UEFA e Fifa. O departamento jurídico do time espanhol está empenhado para conseguir uma resolução até está sexta-feira (28), após a negativa sofrido na La Liga, quando questionaram a entidade se era legalmente possível realizar a transferência do atacante brasileiro para o Palmeiras com o mercado fechado na Espanha.

Existe a possibilidade da negociação ser concretizada ainda nesta terça-feira (25), mas caso não ocorra, o clube catalão confia na palavra do Palmeiras que vai comprar o atacante brasileiro em junho, antes do Mundial de Clubes.