Palmeiras e Bragantino acertam troca de Fabinho por Lucas Evangelista

Cria da base Alviverde, Fabinho tem 90 jogos pelo time profissional do Palmeiras e um gol marcado. Ele tem contrato com o Verdão até o final de 2027.

Uma das principais peças do Massa Bruta, Lucas Evangelista, de 29 anos, é um dos atletas com mais jogos com a camisa do time de Bragança Paulista. São 213 jogos com 15 gols marcados e 18 assistências.