Cruzeiro e Grêmio buscam a contratação de Naves, zagueiro do Palmeiras

O futuro do zagueiro Naves pode ser longe do Palmeiras. Cruzeiro e Grêmio estão interessados e já iniciaram conversas para buscar a contratação do jovem defensor.

A Raposa foi quem mais avançou nas tratativas até o momento, mas a diretoria do clube mineiro ainda avalia se abrirá uma vaga na defesa para a chegada do atleta. O Imortal também entrou no páreo por Naves nos últimos dias.

A chegada de Micael, que estava no Houston Dynamo, da MLS, pode fazer com que Naves perca ainda mais espaço no Palmeiras, indo contra as pretensões do jovem defensor, que deseja mais minutos entre os titulares. O Verdão não pretende se desfazer facilmente do atleta e tem dificultado para os clubes interessados.