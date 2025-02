Corinthians avança em conversas para renovar empréstimo de Talles Magno

O Corinthians avançou nas tratativas para renovar o empréstimo do atacante Talles Magno, que pertence ao New York City.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, se reuniu com membros do clube norte-americano nos últimos dias e as conversas evoluíram sobre a permanência do jovem até o final da temporada. O atual vínculo do jogador com o Alvinegro vai até o meio deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Luis Fabiani e confirmada pelo UOL.

Atual artilheiro do Timão na temporada, Talles Magno tem alternado entre reserva e titular, algo que chamou a atenção do New York City, que vê a questão como um empecilho no processo de valorização do jogador. O atacante soma cinco bolas na rede em 2025.