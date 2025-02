Barcelona tem 'ok' da Fifa para negociar Vitor Roque ao Palmeiras

Imagem: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

A 'novela' envolvendo a ida do atacante Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras entrou nos seus capítulos finais. O clube catalão conseguiu a aprovação da Fifa para destravar a venda do jogador para o Verdão.

Apesar da recusa da Federação Espanhola e da La Liga, o Barça tem a aprovação do principal órgão do futebol mundial para transferir o atacante para o Palmeiras, mas ainda tem que rescindir o empréstimo com o Betis.

A La Liga já sinalizou que não está disposta a abrir precedente e vai brigar até o final para que a transferência não ocorra, segundo apurou a coluna. O Barcelona se sente respaldado com a decisão da Fifa.