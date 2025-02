Charles rechaça saída do Corinthians após procura do Ceará

O volante Charles não deixará o Corinthians, pelo menos não nesta janela de transferências. O jogador foi procurado pelo Ceará, mas a saída está descartada neste momento.

O jogador entende que pode recuperar espaço com o técnico Ramón Díaz e quer continuar no Timão, que por sua vez também conta com o atleta de 28 anos para a sequência da temporada. O clube paulista não chegou a receber uma oferta do Vozão.

Charles atuou em oito partidas nesta temporada, sendo cinco como titular. Ele disputa posição com Bidon, Maycon, Alex Santana e Martínez.