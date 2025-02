Betis libera, e Vitor Roque negociará últimos detalhes com o Palmeiras

O Palmeiras está próximo de concretizar a contratação do atacante Vitor Roque. O Betis, da Espanha, deu o 'ok' para liberar o jovem antecipadamente e agora as partes vão se reunir para negociar os últimos detalhes do acordo.

O Barcelona aceita negociar nos termos da oferta do Verdão, que é de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação). As partes ainda não tratam o negócio como fechado, mas as bases contratuais estão alinhadas para serem assinadas. O contrato será por cinco temporadas.

O Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data do encerramento da janela de transferências, para registrar novos atletas. Vitor Roque fez sua última partida com a camisa do Real Betis neste domingo (23), contra o Getafe, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.